Matteo Dall'Osso lascia M5S e aderisce a Forza Italia: ora rischia 150mila euro di penale

L'ex deputato grillino affetto da sla abbandona in polemica per la bocciatura di un suo emendamento in favore dei disabili

L'addio di Matteo Dall'Osso al Movimento 5 Stelle non sarà indolore solo politicamente. L'ormai ex deputato grillino è passato nelle ultime ore nel gruppo di Forza Italia in polemica per la bocciatura, da parte di maggioranza e governo, di un suo emendamento alla manovra in favore dei disabili.

Dall'Osso, diretto interessato della materia, ora però dovrebbe pagare la penale, prevista nel 'contratto' sottoscritto al momento della candidatura alla Camera (è alla seconda legislatura), di circa . Da fonti del M5S, però, fanno sapere che questa clausola esiste, per tutti, ma nessuno ha ancora chiesto che venga attivata. Inoltre, come tutti i deputati pentastellati, Dall'Osso dovrebbe versare la quota di restituzioni dello stipendio.

Dai banchi di Forza Italia l'arrivo di Dall'Osso è stato salutato con entusiasmo. "Benvenuto", ha scritto la capogruppo azzurra Mariastella Gelmini. "Sono certa che il suo impegno e la sua passione sapranno dare un contributo importante a Forza Italia e al lavoro che con dedizione facciamo ogni giorno in Parlamento". Dal Movimento 5 Stelle nessun commento, se non quello della senatrice Elena Fattori: "Matteo ci lascia. Passa a FI. Sospendo il giudizio ma sono triste. Sono triste perché Matteo è una persona speciale. Sono triste perché lo abbiamo lasciato indietro. Sono triste perché lasciamo indietro tante persone deboli. Sono triste perché nessuno doveva rimanere indietro. Sono triste perché così vince la vecchia politica. Sono triste perché perde chi ha sognato".

