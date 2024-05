Al Quirinale i giovani che si sono distinti per impegno culturale, artistico, scientifico, sportivo e di volontariato

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegna le onorificenze di Alfiere della Repubblica ai giovani che si sono distinti per impegno culturale, artistico, scientifico, sportivo e di volontariato. Tra questi c’è Lorenzo Sassaro che a soli 16 anni ha scoperto una nuova stella variabile. “A fine 2022 ho partecipato a un progetto di ricerca e mi sono reso conto dell’esistenza di una stella che sembrava essere variabile. Dopo un po’ di studio mi sono reso conto che questa stella era effettivamente variabile e l’ho presentata all’ente internazionale per le variabili e così ho portato a termine questa scoperta. Incontrare il presidente? Un’emozione che mi porterò nel cuore per tutta la vita”.

Un primato che però il giovane Lorenzo tiene a condividere con il team di ricerca: “La stella scoperta si chiama MarSEC 2V2 dove MarSEC è il nome dell’osservatorio, 2 è il numero del catalogo e V2 il numero della variabile. Il mio nome è inserito tra gli scopritori assieme a tutto il team di ricerca perché dobbiamo ricordarci che la ricerca scientifica si fa di squadra”.

