Il presidente del Senato ha visitato oggi Christian Di Martino all'ospedale Niguarda

Il Presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha fatto visita questa mattina al Niguarda a Christian Di Martino, il vice ispettore dell’Ufficio Prevenzione della Questura di Milano accoltellato alla stazione di Lambrate durante l’arresto di un uomo intento a scagliare sassi contro alcuni treni. Ieri il poliziotto, dopo il secondo intervento chirurgico si è risvegliato. “Il ragazzo sta molto meglio, è in condizione di ripresa anche se è stato veramente in bilico tra la vita e la morte, e devo dire che è rimasto dalla parte della vita grazie alla capacità della struttura del Niguarda, a partire dall’ambulanza che è arrivata in sette minuti, all’avvio dell’operazione, dopo solo 40 minuti, dopo che era stato già trattato sul posto. Sono stati di una bravura incredibile perché mi hanno fatto capire la difficoltà che hanno avuto di tenerlo in vita perché le ferite erano profonde e in organi vitali. Il pericolo è passato ci sarà la ripresa con i tempi necessari”, ha detto La Russa uscendo dal reparto di terapia intensiva del nosocomio milanese.

“Io ho spiegato al ragazzo, che aveva dietro di sé la maglia dell’Inter, quindi ero proprio dalla sua parte da tutti punti di vista, che c’è il 99% degli italiani che sta dalla sua parte e che si è preoccupato della sua sorte”, ha proseguito La Russa. “Questa è una cosa che gli ho potuto rassicurare perché travalica le appartenenze politiche; credo che il 99% degli italiani abbia sperato che lui ce la facesse come ce l’ha fatta. Io ho scoperto che è pure cognato di Di Marco il giocatore dell’Inter e questo non lo sapevo; gli ho detto allora vengo tutti i giorni. Lui è ancora sotto effetto dei farmaci, cercava anche di farmi il saluto, gli ho detto lascia stare che non c’era bisogno, mi ha detto che conta di farcela presto a tornare come prima. Speriamo che questo sia completamente possibile, per adesso mi accontento che torni presto fuori dall’ospedale”, ha concluso il Presidente.

