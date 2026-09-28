Alessandro Di Battista tra gli ospiti di DiMartedì

Alessandro Di Battista sarà “tra gli ospiti” di “DiMartedì”, il programma di approfondimento politico ed economico condotto da Giovanni Floris, in programma martedì 29 settembre alle 21.15 su La7. Lo rende noto l’emittente in un comunicato. L’ex deputato del Movimento Cinque Stelle è tornato a parlare in pubblico, proprio a “DiMartedì”, la scorsa settimana in un videomessaggio nel quale l’ex grillino ha spiegato di stare meglio in seguito al malore e al successivo intervento chirurgico cui è stato sottoposto a Cuba.

“Al centro della puntata l’analisi su chi sta meglio e chi sta peggio tra maggioranza e opposizione in vista delle prossime elezioni. Si conta il peso del caro carburanti sul consenso per il governo e per la premier Giorgia Meloni – con la mossa di introdurre un tetto al prezzo di benzina e gasolio da parte di alcune compagnie – ma anche dell’irruzione sulla scena politica del generale Vannacci e dei risultati delle elezioni suppletive per la Camera a Reggio Calabria“, si legge nella nota Di La7.

“Spazio anche agli esteri con le ultime novità sui conflitti in corso e le conseguenze del loro protrarsi per l’Italia e l’Europa. Sul fronte dell’economia attenzione anche a tutte le novità in arrivo per le tasche degli italiani in materia di fisco e pensioni dalla prossima manovra economica del governo, l’ultima prima del voto. La copertina satirica è affidata, come sempre, a Luca e Paolo”. Tra gli ospiti anche Pier Luigi Bersani.