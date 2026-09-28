Garlasco, la difesa di Sempio: “Le novità sono solo sulle prove a discarico di Stasi”

“L’avviso di fine indagini non contiene alcuna novità, essendo perfettamente sovrapponibile a quello precedente”. Lo ha detto l’avvocato Liborio Cataliotti, che con Angela Taccia difende Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Chiara Poggi, a proposito del nuovo avviso di conclusione delle indagini notificato oggi dalla procura di Pavia. Il primo è arrivato a maggio. Per il legale l’imputazione è rimasta invariata, con le aggravanti della crudeltà e dei motivi abietti. Le novità, secondo Cataliotti, sono contenute nel comunicato diffuso dal procuratore di Pavia, Fabio Napoleone. “Sono novità che riguardano, per quella che è la mia valutazione, più le asserite prove a discarico di Stasi che nuove prove a carico di Andrea Sempio”, ha aggiunto l’avvocato, con riferimento ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva per il delitto. Sulla posizione di Sempio la difesa ha spiegato che il confronto tra i consulenti della procura e quelli di parte resta aperto e che potranno chiuderlo solo periti super partes nominati dal tribunale.