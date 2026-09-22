Di Battista: “Ogni giorno mi sento meglio, torno presto”

Alessandro Di Battista torna a parlare in pubblico dopo il grave malore che lo ha colpito a Cuba circa un mese fa. “Mi sarebbe piaciuto essere lì già da questa sera, ma forse è un po’ presto. Comunque tornerò prestissimo“, ha detto il giornalista ed ex parlamentare del Movimento Cinque Stelle in un video trasmesso a “DiMartedì”, programma diretto da Giovanni Floris su La7. “Ogni giorno mi sento meglio, avremo tempo di parlare di tanti argomenti che non mancano”, ha aggiunto l’ex pentastellato che ha voluto ringraziare “tutta la comunità di ‘DiMartedì” e il suo conduttore “per lo spazio che mi ha sempre dato e per la libertà che mi ha sempre concesso”.

Il videomessaggio di Alessandro Di Battista a diMartedì#dimartedì pic.twitter.com/GOPMwEgtcO — diMartedì (@diMartedi) September 22, 2026

Di Battista: “I medici cubani mi hanno salvato la vita, Trump è un bullo”

Nel suo videomessaggio Di Battista ha voluto parlare di Cuba e della sua intenzione di tornare in tv anche per parlare di cosa sta accadendo sull’isola. Il Paese “sta subendo un assedio medievale ad opera degli Stati Uniti d’America. Anche oggi Trump ha detto frasi da bullo, è indecoroso”. “Non è retorica, a me i medici cubani hanno salvato la vita. Dunque tornerò presto”, pronto a raccontare “quello che mi è accaduto e anche quello che sta accadendo”.