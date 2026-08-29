Alessandro Di Battista “in gravi condizioni” a Cuba. Tajani: “Ricoverato a Santa Clara, prego per la sua salute”

L’ex parlamentare pentastellato avrebbe accusato un forte mal di testa e un malore. Sarebbe stato ricoverato nella serata di venerdì

Alessandro Di Battista è stato ricoverato nella serata di venerdì in un ospedale di Cuba. Secondo quanto anticipato dal Corriere della Sera, l’ex parlamentare pentastellato sarebbe giunto nella struttura “in gravi condizioni”. L’ex deputato del Movimento Cinque Stelle, riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, ha accusato un forte mal di testa e un malore. Di Battista, che lavora come giornalista di inchiesta per il Fatto, si trovava sull’isola per realizzare reportage per ‘Tv Loft’, canale streaming del giornale.

M5S: “Grande apprensione”

“La comunità 5 stelle ha appreso la notizia del ricovero di Alessandro Di Battista a Cuba con grande apprensione“, si legge in una nota del M5S. “Confida di ricevere ragguagli e aggiornamenti positivi, stringendosi ai suoi familiari in questo momento di profonda preoccupazione”.

Tajani: “Di Battista ricoverato a Santa Clara, prego per sua salute”

Un messaggio di vicinanza è arrivato anche da Antonio Tajani. “Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista”, ha scritto sui social il vicepresidente del Consiglio. “E’ ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il ministero degli Esteri fornirà a lui e ai suoi familiari tutta l’assistenza necessaria. Sono vicino ai suoi cari, alla comunità politica che rappresenta”.

Da questa notte sono in contatto con l’Ambasciata d’Italia a Cuba per sincerarmi sulle condizioni di Alessandro Di Battista, ricoverato per accertamenti in un ospedale a Santa Clara dove si trovava in viaggio. Prego per la sua salute. Il Ministero degli Esteri fornirà a lui e ai… — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) August 29, 2026

Antoniozzi (FdI): “Prego per Di Battista, lo aspettiamo presto”

“Sono certo che Alessandro Di Battista guarirà. Prego per lui. È giovane e saprà riprendersi. Tutti noi gli siamo vicini con affetto. Lo aspettiamo presto, a criticarci, ad attaccarci. Lo faccia per altri cento anni”, ha scritto sui social il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Alfredo Antoniozzi.

Azione: “Solidarietà a Di Battista, auguri di pronta guarigione”

Vicinanza anche da parte di Azione, il partito di Carlo Calenda. “Abbiamo appreso dalle agenzie di stampa e dalle conferme della Farnesina che Alessandro Di Battista è stato ricoverato ieri sera a Cuba presso l’ospedale di Santa Clara e verserebbe in gravi condizioni di salute. Ci possono separare le idee rispetto alla sua attività politica e giornalistica, ma non la solidarietà umana per la sua persona. A lui, alla sua famiglia, alla sua comunità politica di riferimento, gli auguri di una pronta guarigione. Forza Alessandro!“, ha detto sui social il senatore Marco Lombardo.