Vannacci, Pozzolo (ex Fdi): “Anche io in Futuro Nazionale, il generale è il De Gaulle italiano”

L’ex Fdi Emanuele Pozzolo sceglie Roberto Vannacci e Futuro Nazionale e lo annuncia sui social: “Non è più tempo di una destra che chiede scusa e chiede permesso, che cerca legittimazione negli altri. È tempo di una destra che parla chiaro e agisce. Seguirò Roberto Vannacci in Futuro Nazionale, perché il suo progetto va molto oltre le vecchie categorie politiche. Vannacci può essere il Charles de Gaulle italiano: non solo il capo di un partito, ma il punto di riferimento di una reazione del buonsenso, capace di superare gli steccati ideologici del Novecento. Su di lui possono convergere tradizioni diverse, unite dalla schiettezza di pensiero e di parola e dalla difesa dell’interesse nazionale”. L’ex deputato di FdI è stato espulso dal partito di Giorgia Meloni dopo l’episodio dello sparo durante un veglione di Capodanno in una pro loco nel biellese.

Basta con una destra che chiede scusa e permesso. È tempo di una destra autentica.

Seguirò @RoVannacci in Futuro Nazionale: non solo un partito, ma la reazione del buonsenso.

Come insegnava Gabriele D’Annunzio:

memento audere semper.#FuturoNazionale pic.twitter.com/a0RGcCXUuK — Emanuele Pozzolo (@EmanuelePozzolo) February 4, 2026

“Una destra autentica difende la sicurezza: chi aggredisce deve sapere che il cittadino ha il diritto di difendersi, senza essere trattato da colpevole. Una destra autentica rimette al centro la famiglia: padre, madre, figli. Servono misure forti e concrete per fermare il suicidio demografico. Una destra autentica governa l’immigrazione unendo umanità e ordine, per evitare sradicamento e conflitto sociale. Come ricordava Giovanni Paolo II, il primo diritto dell’uomo è quello di non essere costretto a emigrare. Una destra autentica tiene la schiena dritta in Europa e nel mondo, difende prima gli interessi dell’Italia e cambia davvero il rapporto tra Stato e cittadini: meno tasse, meno assistenzialismo, più libertà per chi lavora e produce. Questa è una destra senza complessi, che non si piega al pensiero unico. Perché, come insegnava Gabriele D’Annunzio, ‘memento audere semper‘”.

Piccolotti (Avs): “Scissione indebolisce Meloni”

“La scissione di Vannacci divide la destra mentre a sinistra stiamo costruendo una coalizione larga e unitaria: questo cambierà lo scenario elettorale e politico in modo negativo per Meloni. È il frutto della continua rincorsa verso posizioni sempre più estremiste”. Lo afferma Elisabetta Piccolotti di Avs ai microfoni di Rainews intervenendo a Inside 24.”Salvini che incontra un criminale inglese con posizioni da neonazista, – prosegue la deputata rossoverde – invitano alla camera esponenti neofascisti condannati per aggressione alle forze dell’ordine e Vannacci finisce per fare una scissione contro il moderatismo e in nome di un’Italia razzista ed esclusiva: dove vogliono arrivare? Siamo già oltre la decenza – conclude Piccolotti – e i cittadini l’hanno capito”.