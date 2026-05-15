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venerdì 15 maggio 2026

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Ucraina, scambio di salme con la Russia: 526 corpi restituiti a Kiev

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Nuovo scambio tra Russia e Ucraina nell’ambito degli accordi umanitari legati al conflitto. Le immagini diffuse mostrano funzionari in tenuta protettiva mentre trasportano sacchi per cadaveri in Bielorussia, durante le operazioni di trasferimento delle salme dei soldati caduti. Secondo l’agenzia russa Tass, Mosca avrebbe consegnato a Kiev 526 corpi di militari ucraini, ricevendo in cambio 41 salme di soldati russi. Nella stessa giornata i due Paesi hanno inoltre effettuato uno scambio di 205 prigionieri di guerra per parte. Il ministero della Difesa russo ha confermato l’operazione, ringraziando gli Emirati Arabi Uniti per il ruolo svolto nella mediazione dell’accordo.