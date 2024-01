Il revolver da cui sarebbe partito il colpo che ha ferito Luca Campana era un modello da collezione e non poteva essere trasportato

Il deputato Emanuele Pozzolo, eletto in FdI e sospeso dal partito dopo la vicenda dello sparo al veglione di Capodanno a Rosazza (Biella), è stato iscritto nel registro degli indagati della procura di Biella anche per la nuova ipotesi di reato di porto abusivo di armi. Lo apprende LaPresse da fonti giudiziarie biellesi. Il reato di porto abusivo d’armi prevede infatti la procedibilità d’ufficio anche quando l’arma che viene portata è detenuta regolarmente ma da collezione, nonostante l’indagato sia in possesso di porto d’armi per difesa. La rivoltella, una North American arms LR22, da cui sarebbe partito il colpo che ha ferito Luca Campana, il genero di Pablito Morello, capo scorta del Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, verrà esaminata dai consulenti nominati dalla procura e dalla difesa.

