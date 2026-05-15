Ucraina, Kiev piange le vittime del raid russo: fiori e lacrime tra le macerie

Sale ad almeno 24 morti il bilancio dell’attacco missilistico russo che ha distrutto un edificio residenziale a Kiev. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Il missile da crociera ha colpito giovedì un palazzo di nove piani nella capitale ucraina, durante quello che l’aeronautica di Kiev ha definito il più massiccio bombardamento russo dall’inizio dell’invasione su larga scala. I soccorritori hanno lavorato per oltre un giorno tra le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti e vittime. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha confermato la conclusione delle operazioni di ricerca attraverso un messaggio pubblicato sui social.

Nelle ore successive all’attacco, numerose persone si sono radunate vicino all’edificio distrutto per rendere omaggio alle vittime. Tra loro anche molti giovani e bambini, arrivati con fiori e peluche davanti al memoriale improvvisato sorto accanto alle fotografie dei morti. Scene di commozione e dolore hanno accompagnato l’omaggio della popolazione, mentre prosegue la tensione sul fronte della guerra tra Russia e Ucraina.