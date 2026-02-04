Vannacci, Salvini: "Mi spiace, ma non si porta via nessun voto"

“La decisione di Vannacci di uscire dalla Lega e fondare un suo partito? Non ci rimango più male di tanto. Mi passa dopo qualche ora. Stanotte ho dormito sereno. Mi spiace, ma non per me, perché tra quei 500 mila voti c’era il mio. Quindi non si porta via niente. C’era il mio voto, quello della mia compagna, di mio padre, di mia madre, di mia sorella”, così il ministro dei Trasporti e segretario della Lega Matteo Salvini alla Camera a margine della conferenza stampa “Io voto sì” sul referendum della Giustizia. “Siamo noi che abbiamo aperto le porte quando era attaccato da tutti. Il ringraziamento è stato tenersi il posto e andarsene. Capitolo chiuso”.