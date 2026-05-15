Ue, Schlein: “Serve un’Europa federale, non la corsa al riarmo”

La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein è intervenuta al Salone del Libro di Torino parlando del ruolo dell’Europa davanti alle tensioni internazionali e alle sfide economiche globali. Secondo Schlein, l’Unione Europea rischia di restare “schiacciata dall’aggressività commerciale e militare” che la circonda e, per questo, avrebbe bisogno di un deciso passo avanti sul piano dell’integrazione politica. La leader del Pd ha rilanciato l’idea di un’Europa federale, chiedendo il superamento dell’unanimità e dei veti nazionali, anche attraverso forme di cooperazione rafforzata tra gli Stati membri disponibili. Sul tema della difesa, Schlein ha distinto la prospettiva di una difesa comune europea dalla “corsa al riarmo” dei singoli Paesi, sostenendo la necessità di investimenti condivisi e di un maggiore coordinamento tra gli eserciti europei. Nel suo intervento, la segretaria dem ha inoltre chiesto un grande piano industriale europeo per sostenere innovazione, competitività e occupazione, sottolineando la necessità di affiancare agli investimenti economici anche un piano sociale comune sul modello delle misure adottate durante la pandemia.