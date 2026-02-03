Vannacci lascia la Lega, oggi l’annuncio. Fonti del Carroccio: “Nessun litigio con Salvini”

Roberto Vannacci è pronto a lasciare al Lega. L’annuncio ufficiale – a quanto si apprende da fonti parlamentari del Carroccio – verrà dato oggi, al più tardi durante il consiglio federale leghista convocato dal segretario Matteo Salvini che ieri avrebbe incontrato lo stesso Vannacci. Il generale di in queste ultime ore avrebbe confermato l’intenzione di dimettersi; tra lui e il vicepremier non ci sarebbe stato “nessun litigio ma una presa d’atto”.

Veleni tra Salvini e Vannacci

L’aria di separazione si respirava già da tempo negli ambienti della Lega. Settimana scorsa il ministro dei Trasporti aveva lanciato una frecciata probabilmente proprio all’europarlamentare: “Non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che sia più garantito il suo seggio da altre parti: vai, anche perché, sciocco, la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla. Auguri e buon viaggio, senza rancore e con il sorriso. Quantomeno risparmiate ai militanti il lungo e travagliato percorso di coscienza. Dillo: Voglio la poltrona“, aveva affermato il vicepremier all’evento organizzato dal partito a Rivisondoli (L’Aquila) dal titolo ‘Idee in movimento’.

Qualche giorno più tardi Salvini aveva cercato di calmare le acque precisando di non avere nessun problema con Vannacci: “Ci vediamo con calma, chiariamo tutto, ma questo è un problema per i giornalisti non per gli italiani e non per la Lega”.

Eppure nei giorni scorsi non è passato inosservato il logo Futuro Nazionale, probabilmente il nuovo partito del generale, depositato all’Ufficio brevetti europei il 24 gennaio scorso. “È un simbolo, come quello del Mondo al Contrario o di Generazione Decima”, aveva detto.

Fonti Lega: “Se Vannacci lascia si dimetta anche da europarlamentare”

“Roberto Vannacci è stato convocato al consiglio federale di oggi, una riunione organizzata per parlare soprattutto di sicurezza. Se Vannacci deciderà davvero, da vicesegretario, di disertare lasciando la Lega per fondare un nuovo partito, siamo certi si dimetterà anche da europarlamentare“. È quanto riferiscono fonti del Carroccio.