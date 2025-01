Convocata per esprimere un parere su Simona Agnes, indicata dal centrodestra ma senza aperture dalle opposizioni

Ancora nulla di fatto sul fronte della presidenza della Rai. La maggioranza, a quanto si apprende, ha infatti disertato nuovamente la seduta della commissione di Vigilanza Rai convocata per esprimere un parere su Simona Agnes, indicata dal centrodestra come presidente del cda di viale Mazzini ma su cui, sinora, non ci sono state aperture dalle opposizioni. Alla seduta erano presenti soltanto Stefano Graziano e Ouidad Bakkali (Pd), Dolores Bevilacqua (M5s) e Maria Elena Boschi (Iv).

