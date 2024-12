Il leader M5S: "Saremo presenti alla manifestazione 'No ddl sicurezza'"

“La priorità nel mondo dei trasporti è assicurare la puntualità dei treni, perché tutte le volte che io stesso sto prendendo un treno c’è un display con tutta una sfilza di treni in ritardo. Salvini dovrebbe concentrarsi su questo piuttosto che contrastare in modo accanito il diritto di sciopero”. Lo ha dichiarato Giuseppe Conte, presidente del Movimento 5 Stelle, rispondendo alle domande dei cronisti all’esterno di Montecitorio sull’ultima precettazione del ministro dei trasporti in vista dello sciopero del 13 dicembre e della proposta, sempre di Salvini, di modificare la legge sul diritto a scioperare.

L’ex premier ribadisce, poi, la presenza del Movimento alla manifestazione ‘No ddl sicurezza’ del prossimo 14 dicembre a Roma: “Tutte le iniziative che diano un segnale forte di censura verso questa politica del governo sono da noi benvenute”, ha sottolineato Conte, secondo cui, visti gli aumenti di rapine, aggressioni e furti nelle nostre città “il governo deve occuparsi di questa sicurezza, richiamare i 300 agenti che sono in Albania e investire molto di più, perché mancano tantissime unità nelle forze di polizia, carabinieri e guardia di finanza. È questa la sicurezza che chiedono i cittadini, non reprimere con nuove fattispecie di reato il dissenso politico, la resistenza passiva e mettere il bavaglio sempre più stretto ai giornalisti”.

