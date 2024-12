La diretta social del leader pentastellato: "Revisione ragionevole dei due mandati ma no ai carrierismi"

La prima diretta social del presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, dopo il secondo voto online degli iscritti che si è espresso per l’abolizione dal M5S del ruolo del garante ricoperto da Beppe Grillo. L’ex presidente del Consiglio ha detto di non temere “azioni legali” affermando che “chi ci intralcia pagherà le spese”. Ha poi aggiunto che non ci sono “ragioni politiche” per una scissione dal Movimento.

“Non temo azioni legali, chi ci intralcia pagherà le spese”

“Non abbiamo timore di azioni legali” e “chi si azzarderà a intralciare la nostra azione politica troverà una barriera solida, anche legale. Pagherà gli avvocati, anche i nostri, la lite temeraria e il risarcimento dei danni. Il mio compito è proteggere una comunità che ha già tanti avversari esterni“, ha detto il leader M5S nella sua diretta su Facebook. Ha sottolineato che “qualcuno parla di tribunali, ma abbiamo adottato tutte le cautele del caso. Abbiamo studiato per tempo tutte le conseguenze”, con “un team di avvocati”, e “chi ha tentato di danneggiarci ha pagato le conseguenze”.

“Non vedo ragioni politiche per scissione”

“Non vedo le ragioni politiche che possono motivare una scissione“, ha detto inoltre Conte. “Andiamo avanti con decisione, senza rinnegare il passato ma con lo sguardo fisso al futuro. Perché questo percorso è stato deciso dalla base“.

“Revisione ragionevole dei due mandati ma no a carrierismi”

Conte ha anche commentato la scelta, sempre da parte degli iscritti, di abolire il divieto di andare oltre il doppio mandato per i parlamentari del M5S. “Non faremo della politica un mestiere e una carriera infinita. Valorizzeremo le competenze” per “competere ad armi pari con le altre forze politiche” ma “non introdurremmo il carrierismo”, ha detto l’ex premier, ricordando che “la comunità ha scelto per la revisione della regola del doppio mandato, che era stata già rivista prima del mio arrivo, con il mandato zero“. Pertanto “proporremo una soluzione ragionevole e voi la voterete“, continua l’ex premier, ma “contrasteremo la logica dei signori delle tessere la degenerazione partitica“.

