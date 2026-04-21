Il diavolo veste Prada 2, il cast alla première a New York

(LaPresse) Anne Hathaway, Meryl Streep e il cast di “Il diavolo veste Prada 2” hanno sfilato sul tappeto rosso del Lincoln Center di New York in occasione della première del film. “Miranda Priestly mi ha insegnato come comandare a bacchetta la mia famiglia, con discrezione”, ha detto ridendo Streep. “Anna Wintour? Non sono intelligente come lei, né così composta o ben vestita. Stasera lo sono ma perché indosso Givenchy. La ammiro tantissimo”, ha aggiunto l’attrice Premio Oscar. “Avevo dei sogni piuttosto grandi per questo film. Ma mai, nemmeno nei miei sogni più sfrenati, avrei immaginato che ci saremmo trovati qui, al Lincoln Center, 20 anni dopo, con il mondo così entusiasta di vedere cosa hanno combinato questi quattro personaggi”, ha commentato Anne Hathaway.