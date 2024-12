Il leader pentastellato a Bruxelles: "Fondo da 500 miliardi per armi vada ad automotive e altri settori"

Il presidente del M5S, Giuseppe Conte, vola a Bruxelles e in una conferenza stampa al Parlamento europeo dice a chiare lettere: “Finalmente oggi si parla in Italia, grazie a noi anche, di area progressista. Prima invece lo schema era quello novecentesco tradizionale, destra-sinistra. E’ uno schema, obiettivamente, in Italia, come in altri Paesi, che non aiuta a chiarire il confronto. Storicamente spesso forze di sinistra hanno perseguito politiche neoliberiste. Ecco perché la comunità, quindi la base, ha scelto di definire il Movimento 5 Stelle una forza progressista indipendente, per evitare equivoci”.

La proposta di Conte

“Oggi noi proponiamo un progetto politico alternativo – prosegue -. E’ assolutamente alternativo alla destra di governo, alle forze che sono oggi al governo in Italia, che noi riteniamo reazionarie, le riteniamo restauratrici. Progetto alternativo: questo è il nostro primo obiettivo. Però siamo consapevoli che quando ragioniamo poi di un progetto alternativo ci possono essere varie sensibilità, ci possa essere uno spazio anche per il Movimento 5 Stelle che non sia schiacciato dalle forze che impersonano in Italia tradizionalmente la sinistra. Questo è il tema”.

Conte, quindi, sottolinea: “Per quanto riguarda la prospettiva europea, certo che noi siamo in The Left e questo significa la possibilità di perseguire il nostro fermo no all’invio di armi in Ucraina, il nostro no alla cancellazione del Green Deal, della transizione ecologica che invece è diventata una transizione militare, che noi contrasteremo, anche con la proposta che oggi presentiamo, con tutta la nostra lungiminanza, visione, determinazione e anche, permettetemi, il nostro coraggio”, ha aggiunto.

Ue, Conte: “Fondo 500 miliardi per armi vada ad automotive e altri settori”

“Chiediamo che anziché creare un fondo di 500 miliardi da destinare all’incremento delle spese militari per continuare ad alimentare questo conflitto con la Russia ma di dedicarlo circa metà – 300 miliardi – per il settore dell’automotive e il resto per rendere più competitivo il sistema produttivo europeo nelle altre filiere. E soprattutto abbiamo il dovere, noi che abbiamo delle responsabilità politiche, di guardare avanti“, sottolinea Conte in una conferenza stampa al Parlamento europeo.

“Insieme agli europarlamentari del Movimento 5 Stelle sono qui per annunciare anche insieme a loro un’iniziativa nostra che vuole offrire una strategia alternativa rispetto a quella che ormai qui nell’Unione Europea ci si accodati a seguire – spiega -. Noi siamo consapevoli che l’Europa sta perdendo in un deficit di politica, l’Europa sta perdendo una leadership politica che ormai non è questione degli ultimi mesi ma degli ultimi anni. Riteniamo che sia assolutamente necessario creare un fondo europeo per affrontare la situazione economica e sociale e allora chiediamo con una lettera che apriamo alla firma di tutti gli europarlamentari un fondo europeo”.

Ue, Conte: “von der Leyen 2 del tutto diversa da prima, transizione militare”

“La Commissione della presidente von der Leyen 2 – chiarisce il presidente del M5S – ha un volto politico e una strategia completamente diversa dalla Commissione von der Leyen 1 che con il dialogo parlamentare del Movimento 5 Stelle abbiamo contribuito in modo determinante ad avviarsi nella precedente legislatura. Di fatto siamo di fronte a una transizione militare“.

