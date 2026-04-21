Firenze, operazione antidroga: 21 misure cautelari

(LaPresse) – La Polizia di Stato di Firenze ha eseguito 21 misure cautelari nei confronti di 21 persone accusate di far parte di un’organizzazione criminale dedita al traffico di droga. L’indagine, avviata dopo l’arresto di un uomo con 55 kg di hashish, ha svelato un traffico internazionale di stupefacenti, importato dalla Spagna e dal Marocco, destinato a Firenze e provincia. Il gruppo, organizzato in ruoli specifici, gestiva la distribuzione dell’hashish e della cocaina tramite spacciatori al dettaglio. Sono stati sequestrati 234 kg di hashish e arrestati 4 soggetti in flagranza di reato.