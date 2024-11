“Uno sciopero generale che parte dalle difficoltà di lavoratrici e lavoratori che il governo continua a ignorare, che taglia sanità pubblica e scuola. Ha mancato alle promesse sull’aumento delle pensioni e non fa investimenti sul futuro” così la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein alla manifestazione organizzata da CGIL e UIL a Roma contro la manovra di bilancio. Il corteo, che ha sfilato da Piazza Esquilino fino a i Fori Imperiali è stato indetto dalle due sigle sindacali in occasione dello sciopero generale.

“È anche il momento di difendere il diritto di sciopero che è garantito dalla Costituzione. Siamo qui anche per chiedere il rispetto del lavoratori e delle lavoratrici che questo governo continua a calpestare. Il governo da quando si è insediato non ha dato altro che rendere il lavoro più precario. C’è in atto un attacco senza precedenti alla rappresentanza, c’è un attacco inserito nelle modifiche al codice degli appalti alla contrattazione collettiva che vuole normalizzare i contratti pirata. Non ci stiamo e ci batteremo con i lavoratori e le lavoratrici. La precettazione è grave, è grave l’attacco di questo governo al diritto di sciopero” aggiunge la leader dem.

