Stop a trasporti, scuola e sanità con decine di manifestazioni. Bombardieri: "Governo rifletta su 40 piazze piene"

I lavoratori scendono in piazza oggi per lo sciopero generale contro la manovra proclamato da Cgil e Uil, che si unisce a quello annunciato da Cobas, Sgb e Cub. Sullo stop dei trasporti è intervenuta la precettazione del ministro Matteo Salvini, con cui è stata ridotta l’agitazione da 8 a 4 ore.

Gli aerei si fermano dalle 10 alle 14. Ita ha annunciato la cancellazione di 109 voli, di cui 18 internazionali e 91 domestici. Bus, metro, navi e traghetti si fermano invece dalle 9 alle 13. Resta escluso il trasporto ferroviario.

46 manifestazioni previste in tutto il Paese

Servizi a rischio anche nella Pa, nella Sanità, nel comparto dell’istruzione e nei servizi di rifiuti e pulizia. Sono 46 le manifestazioni previste in ogni regione su tutto il territorio nazionale: il segretario generale Uil, Pierpaolo Bombardieri, sarà a Napoli e concluderà con un comizio a piazza Matteotti il corteo che partirà alle 9.30 da piazza Mancini. A Bologna si parte alle 9 da piazza Lame con arrivo a piazza Maggiore con le conclusioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini.

Landini: “Diritti sotto attacco, tentativo svolta autoritaria”

“Mi sembra chiaro che c’è stato un tentativo esplicito di mettere in discussione questo diritto. Tra l’altro è in discussione in Parlamento un decreto che viene chiamato decreto sicurezza e noi chiediamo che sia ritirato, che vuole far diventare un reato lo sciopero, i blocchi stradali, l’occupazione delle fabbriche quando chiudono”. Lo ha dichiarato il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, a margine della manifestazione a Bologna per lo sciopero generale di oggi. Per Landini “è chiaro che siamo di fronte al tentativo serio di una svolta autoritaria che mette in discussione la libertà di esistere e la libertà delle persone”. “Lo sciopero è uno strumento per tutelare la dignità delle persone, è uno strumento di libertà – ha aggiunto -. Per quello che ci riguarda è evidente che noi non siamo assolutamente disponibili ad accettarlo e mi sembra che la risposta di oggi sia una risposta fortissima e che indica che le piazze non si precettano, anzi le piazze chiedono un cambiamento e chiedono a noi di non fermarci e di andare avanti”.

Landini: “Governo mente, in aumento tasse dipendenti e pensionati”

“È una bugia pura perché le tasse per i lavoratori dipendenti e pensionati stanno aumentando, questi non stanno tassando i profitti, le rendite, non combattono l’evasione fiscale, c’è un dato molto preciso”. Lo ha dichiarato Maurizio Landini, segretario generale della Cgil, a margine del corteo a Bologna, nel giorno dello sciopero generale, rispondendo a una domanda di chi gli chiedeva se stessero scioperando contro una manovra che abbassa le tasse.

Partito corteo a Napoli con Bombardieri

È partito a Napoli il corteo per lo sciopero generale indetto da Cgil e Uil contro la manovra. Il corteo è partito da piazza Mancini e attraverserà l’intero corso Umberto I per arrivare a piazza Matteotti, dove si terrà il comizio conclusivo. Presente alla manifestazione di Napoli il segretario generale della Uil, Pierpaolo Bombardieri, accolto dai segretari generali di Uil Campania, Giovanni Sgambati, e Cgil Campania, Nicola Ricci. “Cambiare la manovra di bilancio”, recita lo striscione alla testa del corteo.

Bombardieri: “Governo rifletta su 40 piazze piene”

“Io credo che se 40 piazze si riempiono come è successo oggi, il governo dovrebbe forse fare una riflessione, non rispetto a Landini e Bombardieri, ma rispetto alle migliaia, alle decine, centinaia di migliaia di persone che oggi sono in piazza e chiedono dei cambiamenti”. Lo ha detto Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, oggi a Napoli alla manifestazione di Cgil e Uil per lo sciopero generale indetto dai sindacati. “Questa piazza – ha aggiunto Bombardieri – è la migliore risposta a chi ha criminalizzato una giornata democratica, pacifica, di lotta, di richiesta di attenzione. In questo Paese non possiamo raccontare che va tutto bene. C’è gente che soffre, c’è gente che sta in difficoltà. Dare voce a queste persone non è un reato, è un diritto che è riconosciuto dalla Costituzione. Io penso che chi ha un ruolo istituzionale dovrebbe avere più rispetto non per Bombardieri o Landini, ma per queste persone che sono in piazza. Probabilmente c’è anche gente che li ha votati. Dovrebbero fare qualche riflessione in più”.

Bombardieri: “Precettazione non ha motivazioni valide”

“Abbiamo impugnato l’atto di precettazione del ministro al quale rispondiamo che non ha motivazioni valide, perché riduce un diritto costituzionale garantito”. Così Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della Uil, a Napoli alla manifestazione per lo sciopero generale di Cgil e Uil, rispondendo a una domanda sulla precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini. “Salvini – ha aggiunto Bombardieri – ha fatto un post sul ricorso bocciato al Tar che però non è quello di Uil e Cgil. Ma sui comportamenti non voglio dare giudizi, si commentano da soli”.

A Napoli cartelli contro Salvini ‘Precetto La Qualunque’

Manifestanti vestiti da fantasmi, a richiamare la campagna della Uil contro il lavoro nero e i lavoratori “invisibili”, nel corteo che sta attraversando il centro di Napoli nel giorno dello sciopero generale di Uil e Cgil. Alcuni manifestanti espongono un cartello con il volto di Salvini sull’immagine del personaggio di Antonio Albanese Cetto La Qualunque e la scritta “Precetto La Qualunque“, richiamo ironico alla precettazione firmata dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti alla vigilia dello sciopero generale. Alla testa del corteo è presente il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri, insieme ai segretari generali di Uil Campania, Giovanni Sgambati, e Cgil Campania, Nicola Ricci.

