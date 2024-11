Le dichiarazioni di una delle attiviste dopo le contestazioni al presidente del Movimento

“Siamo ragazzi normali, giovani, iscritti dal Movimento 5 Stelle. Io ho 28 anni, sono iscritta da 10 anni, da quando ne avevo 18, la trasformazione l’ho vista. Io ho sempre votato il Movimento 5 Stelle” dice una delle attiviste dei ‘figli delle stelle’, una sezione di giovani iscritti al Movimento che ha contestato il presidente Giuseppe Conte durante l’apertura della costituente Nova al palazzo dei congressi a Roma. “Da oggi il movimento si sta trasformando e non rappresenta più quello che io cercavo dieci anni fa. Cosa? I principi fondativi: il doppio mandato, la politica non deve essere una professione, è un tradimento“, spiega la contestatrice che pure ammette che ‘Conte è stato un grande presidente’, ma ‘come leader politico del M5S è stato inadeguato” e per questo ‘non ci sentiamo rappresentati’, aggiunge.

