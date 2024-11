Foto di archivio

Il leader pentastellato contestato a Roma da una ventina di persone

Una ventina di persone, con delle t-shirt con una stampa di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio e la scritta Movimento, ha contestato il presidente Giuseppe Conte in apertura della costituente Nova, a Palazzo dei Congressi, a Roma. Non appena l’ex premier ha iniziato a parlare dal palco per i saluti, il gruppo ha iniziato a gridare “dimissioni, dimissioni” e ancora “voi non siete il Movimento”, “siete come il Pd”.

