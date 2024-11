Sono 88.943 gli iscritti chiamati a esprimersi sul futuro del Movimento. Domenica i risultati della consultazione

Sono 88.943 gli iscritti aventi diritto al voto da oggi al 24 novembre per la costituente del M5S. Il Movimento parla di “un momento cruciale, che segna il traguardo del lungo e partecipato processo”.Le urne virtuali sono aperte dalle 10 di oggi fino a domenica alle 15, quando l’assemblea al Palazzo dei Congressi, all’Eur, a Roma, si chiuderà proprio con i risultati della consultazione. Dalla revisione dello Statuto per discutere dei ruoli del presidente e del garante, al nome e al simbolo del M5S, fino al tetto dei due mandati: sono diversi i temi sul tavolo.

M5S, Conte: “Movimento resti progressista oppure io non ne sarò leader”

I vertici e gli ex del Movimento si interrogano sul futuro della creatura politica di Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. “Mi sembra evidente che se dalla costituente dovesse emergere una traiettoria politica opposta a quella portata avanti finora dalla mia leadership, mi farei da parte. Si chiama coerenza”. Così Giuseppe Conte, leader del M5S, in un’intervista a ‘la Repubblica’ in merito al voto per la costituente che definirà il percorso futuro della formazione politica. Per Conte, “se questa scelta di campo progressista venisse messa in discussione, il Movimento dovrà trovarsi un altro leader”.

“Ci teniamo strette le radici, dalle quali discende la radicalità delle nostre battaglie”, aggiunge Conte, specificando però che “nel 2021, raccogliendo centinaia di suggerimenti, ho elaborato e messo ai voti una carta dei principi e dei valori approvata a larghissima maggioranza dalla comunità degli iscritti. È un manifesto progressista che marca una distanza netta da questa destra che persegue la frammentazione dell’Italia, la mordacchia ai giudici, l’abbattimento degli equilibri costituzionali con una chiara deriva autocratica”.

M5S, Fico: “Problema non è alleanza con Pd, ma nostra incisività”

“Il problema del Movimento non è l’alleanza con il Pd”. Così, in un’intervista a ‘La Stampa’ l’ex presidente della Camera e presidente del Comitato di garanzia del Movimento 5 Stelle, Roberto Fico. “Abbiamo dei problemi e dobbiamo essere più incisivi, ma non dipende dall’alleanza con i dem. Sarebbe così anche se ci tenessimo a distanza. Per questo stiamo facendo l’assemblea costituente, che dev’essere un momento di ripartenza”, sottolinea Fico.

“Spesso è stato il Pd a seguirci, come sul salario minimo”, aggiunge Fico, per il quale “il ritorno alle origini non ha senso”. Serve invece, per Fico, “custodire lo spirito delle proprie origini. Noi siamo nati progressisti, lo siamo dal 2005, io c’ero quando abbiamo fondato i primi meetup. Basta riprendere le battaglie di allora: i beni comuni e l’acqua pubblica, la tutela dell’ambiente, il welfare sociale, l’economia circolare”.

“Portando le nostre idee nella coalizione progressista, possiamo ancora incidere profondamente. Inoltre, solo tornando al governo potremo recuperare strumenti fondamentali che il Governo Meloni ha smantellato, a partire dal reddito di cittadinanza”, aggiunge Fico.

M5S, Di Maio: “Giusto cambiare, stare a sinistra imprescindibile”

“Quello che parte oggi è un importante momento di democrazia interna perciò va rispettato. Molti cambi? È il sintomo di un’esigenza di cambiamento che condivido. Non ho mai creduto nell’ortodossia. Il Movimento è sempre cresciuto attraverso momenti evolutivi di questo tipo”, ha detto l’ex capo politico del M5S, Luigi Di Maio, in un’intervista al QN. Un errore accasarsi a sinistra? “Il posizionamento nel campo del riformismo oggi non è né giusto né sbagliato. Semplicemente è imprescindibile“.

“La biodegradabilità del Movimento – aggiunge – è un vecchio tema. Ma la democrazia interna è un sistema che ha creato Grillo. Dunque niente estinzione? Quando una forza politica entra nelle istituzioni assume delle responsabilità differenti e più grandi. Prima tra tutte quella nei confronti degli elettori. A quel punto il diritto all’estinzione non conta più. Saranno gli elettori, con il voto, a decidere se il Movimento deve sparire o no“.

Alla domanda se la proposta di cambiare nome e logo nasca da beghe legali, Di Maio risponde: “No, io credo che sia in primo luogo un’esigenza politica, legata alla volontà di tornare a essere competitivi, magari affermando il nome di Conte fin nel simbolo, come spesso suggeriscono i sondaggisti ai partiti”. Sul limite dei due mandati, quindi, sottolinea: “Ho sempre pensato che quella norma andasse superata. Credo infatti che sia naturale voler preservare le competenze nate in tanti anni di esperienza. Competenza è ciò che chiedono gli elettori. Elettori che infatti mi pare ultimamente scarseggino”.

