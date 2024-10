Il quorum richiesto dei tre quinti prevedeva 363 voti per l'elezione di un giudice

Nuova fumata nera dalla nona votazione per l’elezione di un giudice della Corte Costituzionale, che si è svolta nel pomeriggio a Montecitorio con il Parlamento riunito in seduta comune. Il quorum richiesto dei tre quinti prevedeva 363 voti per l’elezione: hanno votato in 362, con 9 voti dispersi, 14 schede nulle e 339 bianche.

Il decimo scrutinio avverrà in data da stabilirsi.

