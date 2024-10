Sarà il nono scrutinio: al precedente le opposizioni non hanno partecipato e la maggioranza in mancanza dei numeri ha votato scheda bianca

Sarà il 29 ottobre la prossima seduta del Parlamento in seduta comune per l’elezione del giudice della Corte Costituzionale chiamato a sostituire Silvana Sciarra, il cui mandato è scaduto nel novembre 2023. Si tratterà del nono scrutinio e servirà, come nel precedente, la maggioranza dei tre quinti dell’Assemblea. All’ottavo scrutinio, lo scorso 8 ottobre, le opposizioni non hanno partecipato al voto e non hanno ritirato le schede e la maggioranza, in mancanza dei numeri, ha votato scheda bianca.

