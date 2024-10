Il governo lo aveva preannunciato nell'immediatezza della pronuncia

Come preannunciato dal governo nell’immediatezza della pronuncia, il ministero dell’Interno ha dato mandato all’Avvocatura di Stato di presentare ricorso contro la decisione del tribunale di Roma che non ha convalidato il trattenimento di 12 migranti provenienti da Egitto e Bangladesh nel centro per la permanenza e il rimpatrio di Gjader in Albania, applicando una sentenza della Corte di Giustizia Europea secondo cui i Paesi di provenienza dei 12 non sarebbero da considerarsi “sicuri” per il rimpatrio. Il ricorso del Viminale arriva un giorno dopo il Consiglio dei ministri in cui è stato varato un disegno di legge proprio per superare quanto stabilito dai giudici della Capitale, prevedendo con normativa primaria una lista di 19 Paesi sicuri.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata