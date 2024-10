In 16 erano stati trasportati nella struttura di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana

La sezione immigrazione del tribunale civile di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per i 16 migranti trasportati nel cpr di Gjader in Albania. I 16 erano stati trasportati in Albania al Cpr di Gjader dalla nave Libra della Marina militare italiana.

Lega: “Giudici pro-immigrati si candidino, grave ordinanza su Albania”

“Proprio nel giorno dell’udienza del processo Open Arms contro Matteo Salvini, l’ordinanza che non convalida il trattenimento degli immigrati in Albania è particolarmente inaccettabile e grave. I giudici pro-immigrati si candidino alle elezioni, ma sappiano che non ci faremo intimidire”. Così una nota della Lega.

Scarpa (Pd): “Sentenza coerente, resto in Albania finché non saranno in sicurezza”

“La decisione è perfettamente coerente con la sentenza della Corte di giustizia europea, non è una sorpresa, la legge dice questo. Evidentemente quella sentenza non l’aveva letta il Governo che ha provveduto a suon di forzature a mettere su questa operazione di propaganda da centinaia di migliaia di euro che si è rivelata un flop clamoroso. Io sono in Albania, fuori dal Cpr e non ho intenzione di andarmene fino a quando non vedrò queste persone uscire da qui e riportate in sicurezza, come prevede la sentenza”. Così la deputata Pd Rachele Scarpa, che da ieri è in Albania per un’ispezione del Cpr, commenta con LaPresse la decisione della sezione immigrazione del Tribunale civile di Roma non ha convalidato il provvedimento di trattenimento emesso dalla questura di Roma il 17 ottobre scorso per i Migranti trasportati nel Cpr di Gjader in Albania.

M5s: “Meloni chieda scusa a italiani per truffa Albania”

“Giorgia Meloni deve chiedere scusa agli italiani, a partire da quelli che l’hanno votata, per averli raggirati con una truffa. Perché di questo si tratta: una truffa da centinaia di milioni di euro con cui Meloni, dopo essersi resa conto di non poter attuare il folle blocco navale promesso in campagna elettorale, ha voluto far credere agli italiani di aver trovato il modo di tenere lontani gli immigrati spedendoli oltremare”. Lo dichiarano i parlamentari del Movimento 5 Stelle delle Commissioni Politiche Ue di Camera e Senato.

Fratoianni (Avs): “Ministri rimborsino soldi pubblici sprecati in Albania”

“Il ministro Piantedosi e l’intero governo Meloni dovrebbero di tasca loro rimborsare lo Stato per i soldi pubblici sprecati in questi giorni per l’inutile deportazione di 16 persone in Albania. E proprio a queste persone dovrebbero poi chiedere scusa pubblicamente”. Lo scrive su X Nicola Fratoianni di Avs. “La propaganda, anche la più cinica e feroce, può ben poco – conclude il leader di SI – contro la realtà e contro le leggi”.

Pedullà (M5s): “Altro che modello, centro Albania figuraccia Meloni”

“Altro che modello, l’hotspot in Albania costruito con 800 milioni di fondi pubblici è un flop totale. Il Tribunale di Roma non ha convalidato il trattenimento dei 12 Migranti arrivati nel centro due giorni fa a conferma di tutti i dubbi che avevamo espresso nei mesi scorsi. La Presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen nella lettera ai Capi di Stato in vista del Consiglio europeo aveva scritto che con l’avvio delle operazioni del protocollo Italia-Albania, ‘saremo anche in grado di trarre lezioni da questa esperienza nella pratica’. Bene, adesso potrà trarre le dovute lezioni da questa figuraccia planetaria della Meloni. Con la propaganda non si risolvono i problemi, si aggravano”. Così in una nota Gaetano Pedullà, vicecapodelegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.

