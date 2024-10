Il sindaco meneghino: "È una giornata importante, epocale"

Inaugurate a Milano le nuove tredici fermate della Metro 4. La cerimonia alla presenza del ministro dei Trasporti Matteo Salvini e del sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala che hanno tagliato il nastro insieme alla stazione San Cristoforo, in Piazza Tirana. L’inaugurazione dell’intera linea M4 della metro di Milano “è una giornata importante, epocale. Grazie a tutti quelli che ci hanno lavorato, con grande dedizione e fatica ci siamo arrivati” a questo traguardo che “non è un punto di arrivo, ma di partenza, perché il Tpl e le metropolitane sono fondamentali”, ha detto il primo cittadino di Milano, Giuseppe Sala, a margine della cerimonia di inaugurazione, con la partenza del primo treno dalla stazione di San Cristoforo. Adesso “siamo al lavoro con il governo – ha aggiunto – per rendere fattibili i prolungamenti” verso Baggio, Segrate e Monza, “e poi il sogno dell’ultima metropolitana di Milano, la M6. Siamo indietro, ma le metro hanno un senso fondamentale per le città. Quando la politica fa la sua parte, può far vedere risultati”. “È una bellissima giornata che unisce la buona politica. Almeno sulle infrastrutture non dovrebbe dividersi, sono servizi per i cittadini”, ha detto il ministro dei Trasporti e delle infrastrutture Matteo Salvini. “Ringrazio chi mi ha portato qui visto che sono nato in questa città – ha aggiunto -. Siamo all’inizio di un percorso, l’obiettivo è arrivare a Buccinasco. Milano corre e penso alle Olimpiadi, che lasceranno in eredità il primo studentato con stanze a prezzi accessibili. Milano è un modello”. A una domanda sulla richiesta di più risorse per Milano, il vicepremier e leader della Lega ha risposto: “Tutti i sindaci chiedono più soldi, ma i Comuni sono 8.000. Cercheremo di essere equilibrati”.

