Collegherà l'aeroporto al centro in 12 minuti

Da oggi si potrà viaggiare sulla metro M4 dall’aeroporto di Milano Linate fino al centro città: aprono infatti le due nuove fermate della metro Blu, quelle di Tricolore e San Babila. Per il primo giorno la tratta sarà ad ingresso gratuito. Basteranno 12 minuti per percorrere tutta le linea (Linate Aeroporto, Repetti, Stazione Forlanini, Argonne, Susa, Dateo, Tricolore e San Babila) e mettere in collegamento diretto l’aeroporto milanese con il sistema delle metropolitane. Per l’occasione ha riaperto anche piazza San Babila, trasformata in una grande area pedonale in continuità con corso Vittorio Emanuele.

L’ampliamento dell’area pedonale consente di collegare i due lati della piazza e di estendere la pedonalizzazione fino a largo Toscanini e creerà un percorso lungo corso Europa che mediante la creazione di una ZTL sarà reso accessibile solo al trasporto pubblico, ai taxi e ai mezzi del carico/scarico negli orari consentiti, integrandolo con una nuova pista ciclabile.

