Il leader della Lega: "Nostra storia di coerenza"

“Noi non molliamo, noi non molliamo, noi non molliamo. Grazie alla grande Lega e agli amici arrivati da tutta Europa. Lega nata da 40 anni per dare forza e territori, per dare coesione sociale e speranza ai nostri popoli, Lega storia di coerenza. Dal prato di Pontida un eterno grazie a Umberto Bossi e a Roberto Maroni per averci accompagnato fin qua”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo dal palco di Pontida (Bergamo).

