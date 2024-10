Al via la kermesse del Carroccio nelle valli bergamasche: atteso, tra gli altri, il premier ungherese Orban

Al via la kermesse della Lega di Pontida, nelle valli bergamasche, sul pratone infangato nonostante il sole. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, in camicia azzurra, accanto al ministro degli Affari regionali, Roberto Calderoli, e a diversi esponenti del Carroccio, tra cui i capigruppo Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, ha aperto il raduno ricordando anche le vittime del 7 ottobre.

Accanto all’albero della vita, ha guardato, durante un momento di raccoglimento, il maxischermo dove scorrono le immagini dei militanti scomparsi e anche del massacro di Hamas di un anno fa, sulle note di ‘Amazing Grace’. “In ricordo delle vittime del terrorismo islamico, 7 ottobre 2023”, si legge fra l’altro sul maxischermo.

Vannacci: “Prendere tessera? Ne discuteremo”

A Pontida c’è anche Roberto Vannacci, che nella serata di sabato si è esibito con Salvini cantando la canzone ‘Generale’ di De Gregori. Per lui bagno di folla sul pratone: “Vannacci, Vannacci”, urla qualcuno. Ma c’è anche chi sostiene: “Non c’entra niente con la Lega”.

Il generale ha scattato diversi selfie con i militanti e poi ha fatto un giro fra gli stand delle varie regioni italiane. “Io ho già firmato la raccolta firme a sostegno di Salvini” per il caso Open Arms, ha detto ai cronisti che chiedevano se prenderà la tessera del Carroccio. “Ma lei dà retta a questi signori (i giornalisti, ndr)”, ha poi risposto Vannacci a uno dei militanti che lo esortava a non fondare un suo partito. “Se prenderò la tessera della Lega? Ne parleremo, ne discuteremo, ma ciò non toglie nulla. Io sono qua con la Lega, faccio campagna elettorale per la Lega, c’è tantissima gente che supporta quello che io dico e quello che promuovo ed, essendo io nella Lega, fa bene a me e fa bene alla Lega”, ha detto l’eurodeputato incalzato dai cronisti nel corso della visita agli stand.

Autonomia, Romeo (Lega): “Primo passo ma strada tortuosa, serve unità”

“L’autonomia è un primo passo verso il federalismo, sappiamo che abbiamo ancora una strada tortuosa davanti piena di insidie. Lo vediamo nella cronica politica, è per questo che ci vuole una Lega forte e soprattutto unita. Una grande famiglia dove l’anima storica e quella a vocazione nazionale e sovranista devono stare unite. Questo è il messaggio che vogliamo dare. Crescere e camminare insieme uniti con il nostro segretario, senza cadere nelle contrapposizioni tra Nord e Sud”. Lo ha detto il capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, intervenendo dal palco del raduno di Pontida (Bergamo).

