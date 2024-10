Prima assemblea del comitato promotore dopo il successo della raccolta firme. Rimangono le tensioni nell'opposizione, Bonelli: "Stagione renzismo, elemento di forte lacerazione"

Il comitato promotore del referendum contro l’Autonomia differenziata si è riunito al Centro Congresso Frentani a Roma per la prima assemblea dopo il grande successo della raccolta firme (1 milione e 300 mila ). Una festa rovinata, in parte, dai risvolti politici legati alle trattative sulle alleanze nel centrosinistra su cui si sta consumando una sfida che lascerà cicatrici.

Già oggi infatti a far notare la sua assenza è Giuseppe Conte (“troppo breve il preavviso”). Sul tema la segretaria del Pd, Elly Schlein interrogata dai giornalisti ha preferito glissare e cambiare discorso: “Conte? Oggi siamo qui per festeggiare un grande percorso referendario che ha portato alla raccolta di 1 milione e 300 mila firme, adesso la vera sfida è portare a votare i cittadini”.

“Siamo rimasti fermi al 2022- ha invece replicato Alessandra Maiorino, del M5S – dalle politiche quando noi siamo stati estromessi da una possibile compagine e adesso vogliamo vedere se si può fare un lavoro migliore perché la sfida non è fare l’ addizione ma convincere le tante troppe persone che non vanno a votare ad andarci e se si costruisce un progetto credibile ci andranno”. ” Abbiamo delle sfide importante davanti a noi – ha chiarito Maria Elena Boschi, cercando di smorzare i toni – affrontiamole con serenità e senza polemiche, anche se altri vogliono farle”. ” La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di stabilità ma di forte lacerazione del Paese – ha attaccato senza mezzi termini Bonelli, segretario dei Verdi – Bisogna fare i conti con questo”. “Dobbiamo dare atto alla segretaria del Pd di perseguire da sempre l’unità della coalizione – ha spiegato meglio Rosy Bindi – forse per costruire e allargare le coalizioni bisognerebbe partire dal nucleo storico dell’unità del centro sinistra”.

