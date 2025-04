Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La Cina se l’è giocata male, è andata in panico: l’unica cosa che non può permettersi!”. Lo ha scritto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump in un post sul social Truth, dopo l’imposizione da parte di Pechino di dazi aggiuntivi del 34% su tutti i prodotti importati dagli Stati Uniti a partire dal 10 aprile.

