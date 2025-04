Milano, 4 apr. (LaPresse) – “La tutela legale è un supporto economico agli appartenenti delle forze dell’ordine, non significa immunità alle forze dell’ordine, si tratta di un supporto economico ma non è immunità”. Lo ha detto il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in conferenza stampa post Cdm, precisando che “non è una immunità neanche indirettamente”.

