In precedenza la premier era stata al porto di Ortona dov'è attraccata l'Amerigo Vespucci

Giorgia Meloni è arrivata a L’Aquila per assistere alla cerimonia per il giuramento degli allievi del 99esimo corso del Corpo dei Vigili del Fuoco. In precedenza la premier era stata al porto di Ortona per una visita all’equipaggio dell’Amerigo Vespucci.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata