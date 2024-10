Il leader di Avs: "Difficile che in Emilia-Romagna ci sia simbolo Italia Viva"

Serve un chiarimento con il Pd su Renzi? “Tutti noi dobbiamo far vincere i nostri candidati alle regionali, Orlando, de Pascale e Proietti. Dobbiamo essere concentrati a far vincere alleanza di centrosinistra perché c’è una intesa programmatica sui territori. Dopo le elezioni regionali però credo sia opportuno avviare un chiarimento perché il governo del Paese passa per programmi credibili e persone credibili che portano avanti il programma. La stagione del renzismo non ha rappresentato un elemento di credibilità ma di profonda lacerazione nel Paese e bisogna fare i conti con questo. Non è polemica, è un tema politico, e dobbiamo discuterne insieme”. Lo ha detto il portavoce di Europa Verde e parlamentare di Avs Angelo Bonelli, a margine dell’Assemblea del comitato referendario contro l’Autonomia.

Elezioni Emilia-Romagna, Bonelli (Avs): “Seri dubbi che ci sarà simbolo Italia Viva”

“Se anche noi pensiamo che serva ritirare simbolo Iv in Emilia Romagna? Noi abbiamo sottoscritto una intesa programmatica e siamo per confermare quella intesa programmatica, ho seri dubbi che quel simbolo ci sarà“, ha aggiunto Bonelli.

M5S: “Lieti che anche Avs chieda chiarimento a Pd su alleanza”

“Siamo lieti che anche Bonelli faccia la nostra stessa richiesta” di chiarimento sull’alleanza: “quella del M5s è una posizione condivisa da Avs e dalla maggior parte degli elettori del Pd, in particolare quelli che hanno portato Schlein alla segreteria”. Lo ha detto la senatrice Alessandra Maiorino, che rappresenta il M5s all’Assemblea del comitato referendario contro l’Autonomia, rispondendo a una domanda sulla richiesta di un chiarimento politico alla segretaria dem Elly Schlein, avanzata da Angelo Bonelli a margine della stessa assemblea.

Consulta, Schlein: “Non accetteremo alcun blitz su giudici costituzionali”

“Noi non accetteremo alcun tipo di blitz sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale. È gravissimo anche solo averlo appreso dalla stampa. Questa concezione proprietaria delle massime istituzioni della Repubblica deve finire, e deve vederci tutti mobilitati a difesa delle garanzie democratiche”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein dal palco dell’Assemblea del comitato referendario contro l’Autonomia.

