La ministra dell'Università a Napoli per l'evento "Agenda 2030"

“I dazi hanno un effetto boomerang soprattutto per chi li commina, per chi li impone. E’ ovvio che l’Europa debba negoziare e non rispondere in maniera assertiva. E’ importante fare un negoziato forte e deciso per evitare che i dazi permangano e addirittura si diffondano”. Lo ha dichiarato Annamaria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca a margine di Agenda Sud 2030 in svolgimento a Napoli.

