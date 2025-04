La ministra dell'Università a Napoli per l'evento "Agenda 2030"

“Quando sono arrivata c’era l’inferno nel precariato. Ho ricevuto diverse sollecitazioni di ricercatori che mi dicono che la vera precarietà è adesso. Per i contratti di ricerca abbiamo investito 38 milioni e lo scenario mi sembra molto meno precario di prima. I ricercatori che fanno vera ricerca, quella internazionale mi dicono che non basta e servono altre tipologie contrattuali che vengano riconosciute all’estero”. Lo ha dichiarato Annamaria Bernini, ministro dell’Università e della ricerca a margine di Agenda Sud 2030 in svolgimento a Napoli.

