Antonio Tajani fa un appello per l’ingresso dei Paesi balcanici nell’Ue. “Abbiamo parlato in maniera molto chiara della necessità di essere più presenti nei Balcani, non dobbiamo lasciare che altri occupino gli spazi naturali dell’Europa”, ha detto il vicepremier in occasione della convention del Ppe a Napoli. “Purtroppo la dittatura comunista ha impedito a quei Paesi di poter essere parte dell’Unione europea. Loro non hanno potuto perché c’era il sogno dell’internazionale socialista. Siccome il sogno è fallito, adesso è giunto il momento di favorire l’adesione dei Paesi balcanici all’Unione europea“, ha aggiunto il leader di Forza Italia riferendosi a Stati ufficialmente candidati come Macedonia del Nord, Montenegro, Serbia, Albania, Bosnia ed Erzegovina.

