La presidente del Parlamento europeo è intervenuta agli Study Days del Ppe

Roberta Metsola, presidente del Parlamento europeo, è intervenuta a Napoli agli Study Days del Ppe. “Dobbiamo rimettere il Mediterraneo al centro della politica europea, come ha indicato anche il Rapporto di Mario Draghi, e puntare sull’innovazione se vogliamo recuperare competitività prima che sia troppo tardi” ha detto. È iniziata questa mattina a Napoli la tre giorni del gruppo del Ppe al Parlamento Europeo. Presenti a Palazzo Reale con la presidente Roberta Metsola anche il leader del gruppo Ppe Manfred Weber, insieme a 149 europarlamentari. All’apertura dei lavori partecipano anche i ministri delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, atteso in mattinata l’arrivo del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

A fare gli onori di casa il capo della delegazione nazionale italiana del Ppe al Parlamento europeo, Fulvio Martusciello. I membri del Gruppo Ppe hanno scelto Napoli per l’incontro durante il quale si discuterà dell’importanza del Mediterraneo e la preparazione di un documento condiviso sulla difesa europea. L’incontro proseguirà domani, giovedì 26 settembre con dibattiti con accademici sulle riforme dell’Unione Europea per l’allargamento, sulla strategia per un’Europa competitiva e sulla lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata e al traffico di esseri umani. La visita si concluderà venerdì mattina con una riunione dell’Accademia del Gruppo Ppe sull’Europa e il suo vicinato, con particolare attenzione alle sfide nel Mediterraneo.

