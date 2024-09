Metsola: "Il controllo parlamentare non prenderà scorciatoie"

Presentata a Strasburgo la nuova Commissione Europea. Il commissario italiano, Raffaele Fitto, sarà tra i sei vicepresidenti esecutivi, ha annunciato la presidente Ursula von der Leyen in conferenza stampa. Avrà il portafoglio per le riforme e quello per le politiche di coesione.

Von der Leyen: “Nomina Fitto riflette importanza Italia e ruolo Ecr”

“L’incarico affidato a Raffaele Fitto riflette l’importanza di un paese fondatore come l’Italia ma ho guardato anche alla composizione del Parlamento europeo, dove Ecr ha due vicepresidenti“, ha spiegato von der Leyen.

Meloni: “Italia torna protagonista in Europa”

La soddisfazione della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: “Congratulazioni a Raffaele Fitto per la nomina a Vice Presidente Esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme. Un riconoscimento importante che conferma il ritrovato ruolo centrale della nostra Nazione in ambito Ue. L’Italia torna finalmente protagonista in Europa. In bocca al lupo Raffaele, siamo certi che svolgerai benissimo il tuo incarico nell’interesse dell’Europa e dell’Italia”, ha scritto la premier su X.

Tajani: “Nomina Fitto successo governo”

“La nomina di Raffaele Fitto a vicepresidente esecutivo della Commissione europea è un’ottima notizia che conferma la credibilità ed il ruolo di peso che l’Italia svolge e continuerà a svolgere in Europa! Un successo del governo. Congratulazioni Raffaele!”, ha commentato su X il ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Salvini: “Fitto porterà avanti interessi Italia con buonsenso e concretezza”

“Buon lavoro a Raffaele Fitto, nominato vice presidente esecutivo della Commissione europea con delega alla Coesione e alle Riforme, certi che saprà portare avanti gli interessi dell’Italia con buonsenso e concretezza“, ha detto da parte sua su X il vicepremier e segretario della Lega, Matteo Salvini.

Von der Leyen: “Ci saranno solo vicepresidenti esecutivi”

“Ogni membro del Collegio è uguale e ogni commissario ha pari responsabilità nel realizzare le nostre priorità. Ciò significa che tutti i commissari devono lavorare insieme, ed è con questo spirito che ogni vicepresidente esecutivo avrà anche un portafoglio su cui concentrarsi, in modo che dovrà lavorare con l’ambiente di sicurezza. Questo è anche il motivo per cui questa volta non abbiamo il livello di vicepresidente” ma solo quello di vicepresidenti esecutivi.

Chi sono i vicepresidenti esecutivi

I vicepresidenti esecutivi saranno sei, quattro donne e due uomini: la spagnola Teresa Ribera, la finlandese Henna Virkkunen, l’estone Kaja Kallas, Alta rappresentante per la politica estera, e la romena socialista Roxana Minzatu. Gli uomini sono il francese Stéphane Séjourné e l’italiano Raffaele Fitto.

Von der Leyen: “40% di donne in nuova Commissione”

Nella nuova Commissione le donne saranno rappresentante al 40%, con 11 commissarie, ha annunciato inoltre von der Leyen.

Elenco commissari sarà votato dal Consiglio già oggi

La presidenza ungherese del Consiglio europeo ha convocato la riunione dei rappresentanti permanenti (Coreper) già alle 14:30 odierne, con un unico punto senza discussione: l’adozione, mediante successiva procedura scritta, della Decisione del Consiglio, di comune accordo con il Presidente eletto della Commissione, relativa all’elenco delle altre persone che il Consiglio propone di nominare membri della Commissione.

La procedura prevede che il Segretariato Generale del Consiglio riceva le lettere con i nomi dei commissari proposti dagli Stati membri. Il Presidente del Coreper II, a quel punto, invia una lettera al Presidente eletto della Commissione per chiedere un accordo comune sull’elenco dei nomi ricevuti. Il Consiglio riceve in risposta la lettera del Presidente eletto della Commissione che esprime il suo accordo sull’elenco dei nomi. A quel punto, dopo aver ricevuto la lettera, il Segretariato Generale del Consiglio distribuisce al Coreper la nota con il progetto di decisione del Consiglio in allegato. Il punto pertinente viene portato al Coreper per l’accordo sul contenuto della decisione del Consiglio (elenco dei nomi) e per decidere l’avvio della procedura scritta. La procedura scritta viene avviata non appena tutte le versioni linguistiche della decisione del Consiglio riviste dai giuristi linguisti sono presenti nel sistema. Una volta chiusa la procedura scritta, la decisione del Consiglio è adottata (la decisione entra in vigore alla data di adozione). Viene poi inviata una lettera al Parlamento europeo per la notifica formale della decisione del Consiglio che adotta l’elenco dei nomi. Infine, la decisione del Consiglio viene pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

Metsola: “Oggi prima discussione su struttura e portafogli Commissione”

“Al via al processo verso una nuova Commissione. Quella di oggi è una prima discussione tra Parlamento europeo e Ursula von der Leyen su struttura e portafogli. Apre la strada al Parlamento per esaminare i candidati nel modo più efficiente possibile. Il controllo parlamentare non prenderà scorciatoie“, aveva scritto la presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, su X in avvio di giornata.

