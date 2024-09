I profili scelti per la nuova Commissione Europea

La presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha presentato la sua nuova squadra che propone per i prossimi 5 anni. Dopo avere incontrato la Conferenza dei presidenti al Parlamento europeo a Strasburgo, ha annunciato la composizione del team. Raffaele Fitto sarà tra i 6 vicepresidenti esecutivi, con portafoglio per Riforme e politiche di coesione.

Fra le scelte spicca quella di affidare ruoli chiave a diverse donne, 4 vice presidenti esecutive su 6: oltre all’estone Kaja Kallas, che sarà a capo della politica estera, von der Leyen ha scelto la socialista spagnola Teresa Ribera alla guida della Transizione verde e responsabile della politica di concorrenza, Henna Virkkunen per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia e Roxana Minzatu per le Persone, le competenze e la preparazione. In totale le donne nel team proposto sono 11, cioè il 40%.

“Quando ho ricevuto la prima serie di candidature, eravamo a circa il 22% di donne e il 78% di uomini. Era inaccettabile. Quindi ho lavorato con gli Stati membri e siamo riusciti a migliorare l’equilibrio al 40% di donne e al 60% di uomini. Questo dimostra che, per quanto abbiamo ottenuto, c’è ancora molto lavoro da fare”, ha detto von der Leyen. Di seguito la squadra annunciata.

I 6 VICEPRESIDENTI

RAFFAELE FITTO (ITALIA) – Vicepresidente esecutivo per la Coesione e le Riforme. ‘Sarà responsabile del portafoglio che si occupa di Politica di coesione, sviluppo regionale e città. Faremo affidamento sulla sua vasta esperienza per contribuire a modernizzare e rafforzare le nostre politiche di coesione, investimento e crescita’, ha detto la presidente della Commissione Ue.

KAJA KALLAS (ESTONIA) – Alta rappresentante per la politica estera Ue e vice presidente della Commissione. ‘Viviamo in un’epoca di rivalità geostrategiche e instabilità. La nostra politica estera e di sicurezza deve essere progettata tenendo presente questa realtà e deve essere maggiormente allineata ai nostri interessi. So che posso contare su di lei per riunire tutto questo e fungere da ponte tra le nostre politiche interne ed esterne. E per garantire che restiamo una Commissione geopolitica’, sono le parole usate da von der Leyen per motivare la sua scelta.

TERESA RIBERA (SPAGNA) – Vicepresidente esecutiva per una Transizione pulita, giusta e competitiva. Sarà anche responsabile della politica sulla Concorrenza. ‘Guiderà il lavoro per garantire che l’Europa rimanga sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Green Deal europeo, e che decarbonizziamo e industrializziamo la nostra economia allo stesso tempo’, ha detto von der Leyen.

STÉPHANE SÉJOURNÉ (FRANCIA) – Vicepresidente esecutivo per la Prosperità e la strategia industriale. Sarà anche responsabile del portafoglio Industria, Pmi e Mercato unico. ‘Guiderà il lavoro per creare le condizioni affinché le nostre aziende prosperino, dagli investimenti e dall’innovazione alla stabilità economica, al commercio e alla sicurezza economica’, ha spiegato Ursula von der Leyen.

HENNA VIRKKUNEN (FINLANDIA) – Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia. Sarà anche responsabile del portafoglio sulle Tecnologie digitali. ‘Chiederò a Henna di esaminare gli aspetti interni ed esterni della sicurezza. Ma anche di rafforzare le fondamenta della nostra democrazia, come lo stato di diritto, e proteggerla ovunque venga attaccata’, ha dichiarato la presidente dell’esecutivo comunitario.

ROXANA MINZATU (ROMANIA) – Vicepresidente esecutiva per le Persone, le competenze e la preparazione. ‘Avrà la responsabilità di competenze, istruzione e cultura, posti di lavoro di qualità e diritti sociali.Tutto ciò rientra nell’ambito della demografia. Roxana guiderà in particolare un’Unione delle competenze e il pilastro europeo dei diritti sociali. Si concentrerà su quelle aree che sono cruciali per unire la nostra società’, ha spiegato von der Leyen.

GLI ALTRI COMMISSARI

VALDIS DOMBROVSKIS (LETTONIA) – Avrà un doppio ruolo: commissario per l’Economia e la produttività; commissario per l’Attuazione e la semplificazione, ruolo questo per il quale riferirà direttamente a von der Leyen.

MAROS SEFCOVIC (SLOVACCHIA) – Anche lui avrà un doppio ruolo: commissario per il Commercio e la sicurezza economica, cioè un nuovo portafoglio che include anche la politica doganale; commissario per le relazioni interistituzionali e la trasparenza. Per questo secondo ruolo riferirà direttamente a von der Leyen.

PIOTR SERAFIN (POLONIA) – Commissario per il Bilancio, la lotta alle frodi e la Pubblica amministrazione. ‘Risponderà direttamente a me e si concentrerà in particolare sulla preparazione del prossimo bilancio a lungo termine e sulla garanzia che abbiamo un’istituzione moderna per offrire servizi agli europei’, ha detto la presidente della Commissione Ue.

DUBRAVKA SUICA (CROAZIA) – Commissaria per il Mediterraneo, un ruolo nuovo. ‘Sarà anche responsabile del più ampio vicinato meridionale.Lavorerà a stretto contatto con Kaja Kallas e molti altri commissari, per sviluppare i nostri interessi comuni con la regione’, ha detto von der Leyen.

OLIVÉR VARHELY (UNGHERIA) – Commissario per la Salute e per il benessere degli animali. ‘Sarà responsabile della creazione dell’Unione europea della salute e del proseguimento del lavoro per sconfiggere il cancro e per la salute preventiva’, ha sintetizzato la numero uno della Commissione Ue.

WOPKE HOEKSTRA (OLANDA) – Commissario per il Clima, le emissioni nette zero e la crescita pulita. ‘Continuerà a lavorare sull’attuazione e l’adattamento, sulla diplomazia climatica e sulla decarbonizzazione. E sarà anche responsabile della tassazione’, ha dichiarato von der Leyen.

ANDRIUS KUBILIUS (LITUANIA) – Commissario per la Difesa e lo Spazio.’Lavorerà allo sviluppo dell’Unione europea della difesa e al potenziamento dei nostri investimenti e della nostra capacità industriale’, ha spiegato von der Leyen.

MARTA KOS (SLOVENIA) – Commissaria per l’allargamento, responsabile anche del vicinato orientale. ‘Lavorerà per supportare l’Ucraina, per proseguire il lavoro sulla ricostruzione, e per supportare i Paesi candidati per prepararli all’adesione’, ha detto von der Leyen.

JOZEF SIKELA (REPUBBLICA CECA) – Commissario per i Partenariati internazionali. ‘Guiderà il lavoro su Global Gateway e garantirà che sviluppiamo partnership reciprocamente vantaggiose che investono in un futuro comune’, l’illustrazione del suo ruolo fatta da von der Leyen.

COSTAS KADIS (CIPRO) – Commissario per la Pesca e gli oceani. ‘Conto sulla sua esperienza per contribuire a costruire un settore resiliente, competitivo e sostenibile e presentare il primo Patto europeo per gli oceani’, ha affermato von der Leyen.

MARIA LUÍS ALBUQUERQUE (PORTOGALLO) – Commissaria per i Servizi finanziari e l’Unione per il risparmio e gli investimenti. ‘Sarà fondamentale per rafforzare e completare la nostra Unione dei mercati dei capitali e garantire che gli investimenti privati alimentino la nostra produttività e innovazione’, ha sottolineato la presidente della Commissione.

HADJA LAHBIB (BELGIO) – Commissaria per la Preparazione e la gestione delle crisi. ‘È un altro nuovo portafoglio che si occuperà di resilienza, preparazione e protezione civile. Sarà responsabile della guida dei nostri sforzi sulla gestione delle crisi e sugli aiuti umanitari’, ha spiegato von der Leyen.

MAGNUS BRUNNER (AUSTRIA) – Commissario per gli Affari interni e la migrazione. ‘Si concentrerà ovviamente sull’attuazione del Patto sull’asilo e la migrazione, ma anche sul rafforzamento dei nostri confini e sullo sviluppo di una nuova strategia di sicurezza interna’, ha illustrato von der Leyen.

JESSIKA ROSWALL (SVEZIA) – Commissaria per l’Ambiente, la resilienza idrica e un’economia circolare competitiva. ‘Avrà un compito importante per aiutare a preservare il nostro ambiente e includere la natura nel bilancio. Aiuterà a sviluppare un’economia più circolare e più competitiva. E guiderà il lavoro sulla resilienza idrica, che è una grande priorità per gli anni a venire’, ha rimarcato la presidente della Commissione.

DAN JØRGENSEN (DANIMARCA) – Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa. ‘Il suo lavoro contribuirà ad abbassare i prezzi dell’energia, investire in energia pulita e garantire che riduciamo le nostre dipendenze. Sarà il primo commissario per l’Edilizia abitativa in assoluto, esaminando tutti gli aspetti, dall’efficienza energetica agli investimenti e all’edilizia’, ha sottolineato la leader dell’esecutivo comunitario.

EKATERINA ZAHARIEVA (BULGARIA) – Commissaria per la Ricerca e l’innovazione. ‘Dobbiamo mettere la ricerca e l’innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Ci aiuterà a garantire che investiamo di più e concentriamo la nostra spesa su priorità strategiche e su innovazioni rivoluzionarie’, le parole di von der Leyen.

MICHAEL MCGRATH (IRLANDA) – Commissario per la Democrazia, la Giustizia e lo Stato di diritto. ‘Gli ho affidato la responsabilità di portare avanti lo European Democracy Shield. Guiderà anche il nostro lavoro sullo Stato di diritto, la lotta alla corruzione e la tutela dei consumatori’, ha sottolineato von der Leyen.

APOSTOLOS TZITZIKOSTAS (GRECIA) – Commissario per i Trasporti e il turismo sostenibili. ‘È responsabile della mobilità di merci e persone. Si tratta di settori essenziali per la nostra competitività, ma anche per le nostre transizioni, per collegare le persone e guidare le economie locali’, ha dichiarato la presidente della squadra.

CHRISTOPHE HANSEN (LUSSEMBURGO) – Commissario per l’Agricoltura e l’alimentazione. ‘Avrà il compito di dare vita al report e alle raccomandazioni del Dialogo strategico. E sulla base del Dialogo strategico svilupperà una visione per l’agricoltura e l’alimentazione nei primi 100 giorni del mandato’, è la promessa di von der Leyen.

GLENN MICALLEF (MALTA) – Commissario per l’Equità intergenerazionale, la cultura, la gioventù e lo sport. ‘L’equità intergenerazionale è un argomento trasversale. Riguarda tutti noi, e in particolar modo i giovani. Riguarda il giusto equilibrio in una società. E ho incaricato Glenn di vigiliare su questo’, ha evidenziato von der Leyen.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata