Il ministro dei Trasporti a Torino: "Libero mercato ma non diventiamo colonia cinese"

“Sono fiducioso sul futuro dell’auto, su quello di Stellantis dovreste chiedere ai proprietari per capire i miliardi e miliardi di euro di finanziamento e di contributi pubblici negli anni come sono stati utilizzati e qual è il futuro industriale perché avere per un mese Mirafiori rallentata preoccupa me come preoccupa gli operai”. Lo dice il ministro dei Trasporti e vicepremier, Matteo Salvini, all’inaugurazione del Salone dell’auto di Torino. “Dal punto di vista del governo combatto perché tutti i motori possano continuare a essere prodotti venduti e comprati”, aggiunge. “Della trattativa con i produttori cinesi “si occupa il ministro Urso. Io sono per il libero mercato però non possiamo essere una colonia cinese. Dobbiamo permette all’industria italiana di continuare a lavorare, poi arrivano i cinesi e ognuno è libero di scegliere”, afferma ancora il vicepremier.

