Il vicepremier sul candidato del centrodestra per le elezioni regionali

(LaPresse) Il vice presidente del Consiglio, Matteo Salvini a margine di un convegno al Cnel ha parlato del sindaco di Genova, Marco Bucci candidato del centrodestra per le elezioni in Liguria. “Grande primo cittadino di Genova e sarà anche un grande governatore, per noi è una grande soddisfazione perché è una persona straordinaria” ha detto il ministro che ha poi spiegato: “Abbiamo scelto una figura civica non certo per uscire dallo stallo perchè non c’è stato nessuno stallo, stavamo lavorando a questa scelta da tempo e siamo arrivati a quella che è una bellissima giornata, sono veramente contento perchè Marco è una risorsa.” Il leader del Carroccio ha commentato la mancata candidatura, invece, del viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Edoardo Rixi: “Si candiderà al Consiglio Regionale ma per me e per l’Italia è prezioso al ministero dei lavori pubblici”. “Dopo la riunione di ieri – ha poi aggiunto Salvini riferendosi all’incontro del 10 settembre con i parlamentari della Lega – abbiamo deciso di accelerare fissando delle priorità già dalla legge di bilancio per il taglio delle tasse. La nostra priorità sarà tagliare quelle per i lavoratori dipendenti ma alzare il tetto della flat tax per gli autonomi rispetto agli 85mila euro attuali con la tassazione agevolata per le partite Iva. Emendamenti? Non ne abbiamo parlato” ha concluso il vicepremier.

