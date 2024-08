Il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia in un video su Facebook

“Oggi il Giornale apre con un retroscena molto preoccupante per la democrazia: ‘Vogliono indagare Arianna Meloni‘. Attenzione, Arianna non ha fatto niente di male. Avesse fatto qualche reato, sarebbe giusto approfondire e verificare, ma la colpa di Arianna è solo quella di essere sorella di Giorgia. Dall’inizio dell’esperienza di governo, giornali di sinistra e gruppi politici hanno iniziato a descrivere Arianna come la grande manovratrice delle nomine di governo, ma Arianna non si occupa di nomine. L’abbiamo detto e ripetuto in ogni possibile circostanza”. Così il deputato e responsabile organizzazione di Fratelli d’Italia, Giovanni Donzelli, in un video su Facebook. “Sallusti con il suo retroscena mette in fila tutti i tasselli e svela, in base al sistema Palamara, perché starebbero montando questo circo su Arianna Meloni. Dietro a tutto questo – ha aggiunto – potrebbe esserci il tentativo di inquinare la democrazia, condizionare, indebolire e ricattare il governo Meloni tramite questo colpo basso e surreale proprio ad Arianna. Una cospirazione di giornalisti, politici di sinistra e magistrati compiacenti per creare un evento politico. Attenzione, non per accertare un ipotetico reato”, ha sottolineato.

