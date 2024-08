"C’è la volontà del centrodestra di andare uniti e compatti", ha sottolineato l'ex presidente

“Al momento siamo ai preliminari, c’è la volontà del centrodestra di andare uniti, compatti e soprattutto sul programma di rinnovamento di quella Regione c’è la volontà di non fare un passo indietro. Soprattutto Salvini e Rixi che era all’incontro con noi erano particolarmente determinati”. Così Giovanni Toti dopo l’incontro con il ministro Salvini. “Abbiamo parlato di Liguria e di ciò che dobbiamo ancora fare. Sui candidati? Penso che si possa ragionare su tutti gli amici del centrodestra che abbia voglia di cimentarsi poi saranno i territori a dire la loro. Per quanto mi riguarda se scelgono un collega che ha fatto parte della squadra ligure in questi giorni a me va bene. Sicuro ci sarà una lista civica importante come sempre, con o senza nome dipende dalla geometria con cui correremo ma è questione di dettaglio”, ha aggiunto l’ex governatore.

