E sull'abbraccio con Renzi alla Partita del Cuore: "Se politicizziamo anche il calcio è finita"

“Noi come Partito Democratico siamo ovunque testardamente unitari. Lo siamo ancora di più dopo il buon risultato che abbiamo visto alle amministrative e alle europee. Pensate a quello che è accaduto in questa città, Vittoria Ferdinandi ha riacceso una speranza. Faranno un grande lavoro. Faccio un in bocca al lupo a lei e a tutta la sua nuova squadra e tutte le forze alternative alla destra hanno deciso insieme di sostenerla”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, arrivando a Perugia per la campagna di raccolta firme per il referendum contro l’Autonomia differenziata.

“Quando c’è una candidatura credibile, e quando si mette avanti un progetto condiviso su priorità concrete che interessano i bisogni delle persone, la sanità, la scuola, il lavoro dignitoso, il clima, le opportunità di lavoro per i giovani, come aiutiamo gli esercizi commerciali in difficoltà, i diritti di tutte e di tutti, su queste priorità io sono convinta che tra le forze che vogliono costruire l’alternativa alla destra si possa costruire un’ampia convergenza. So che il nostro partito regionale qui in Umbria già lavorando e dialogando con le altre forze politiche e sociali per costruire un’alternativa che merita l’Umbria”, ha aggiunto Schlein.

Sul dibattito sull’abbraccio con Matteo Renzi alla Partita del Cuore ha aggiunto: “Se politicizziamo anche il calcio è finita, lo dico nell’interesse degli italiani. Noi siamo ed eravamo ieri e saremo domani sempre testardamente unitari per favorire una convergenza su progetti condivisi e candidature credibili. Questo siamo impegnati a fare in tutta Italia, questo saremo impegnati a fare anche qui in Umbria”.

