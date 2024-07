La foto è stata postata su X dallo stesso segretario di Italia Viva

Quest’anno la Nazionale della politica è stata protagonista della Partita del cuore, l’evento sportivo di beneficienza svoltosi ieri, 16 luglio, a L’Aquila e che verrà trasmesso in differita questa sera alle 21.15 su Rai 1. L’obbiettivo del match, disputato contro la Nazionale dei cantanti, aveva come obbiettivo la raccolta di fondi da destinare all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma e all’Ospedale San Salvatore dell’Aquila.

La Partita del cuore viene organizzata dal 1992 dalla Nazionale italiana dei cantanti, che in ogni edizione gioca contro un’altra squadra rappresentativa di personaggi famosi.

Partita del cuore 2024, i politici presenti

Sono scesi in campo, fra gli altri, l presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, il presidente della Camera Lorenzo Fontana (della Lega), la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, il segretario di Italia Viva Matteo Renzi, il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti (Lega) e il senatore di Fratelli d’Italia Maurizio Gasparri. Il ruolo di Ct è stato affidato invece al presidente del Senato Ignazio La Russa (Fratelli d’Italia) e a Pier Ferdinando Casini (Partito Democratico).

L’abbraccio tra Matteo Renzi ed Elly Schlein

Ha fatto il giro del web la foto dell’abbraccio tra Matteo Renzi ed Elly Schlein. Il segretario di Italia Viva ha servito un assist per la leader del Pd, che, sola davanti al portiere, ha spinto il pallone in rete. L’esultanza, con tanto di abbraccio che sembrava impossibile, è stata postata dallo stesso Renzi su X: “Bello giocare con altri parlamentari insieme alla Nazionale Cantanti per la partita del cuore. L’obiettivo? Raccogliere fondi con il 45585 per aiutare gli ospedali pediatrici. Una serata nel nome della solidarietà, tutti insieme. È il magico potere del pallone“, ha scritto l’ex premier.

